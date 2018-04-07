Коммунальщики справились с затоплением в Уфе

В микрорайоне Нижегородка наконец ликвидировали поток воды. Коммунальщики установили на улице Карьерной специальные водооткачивающие мотопомпы. Еще одно устройство поставили на Благоварской. Благодаря им удалось справиться с затоплением.

— Работы велись весь день. Участок находится в низине, поэтому там собралось так много воды. К вечеру пятницы, 6 апреля, удалось завершить откачку, — рассказали в городской администрации.

В бурную реку улица Карьерная превратилась в минувшую пятницу, 6 апреля. Из-за обильного таяния снегов по дороге потекли огромные водные массы. Горожане вынуждены были обратиться за помощью к спасателям.