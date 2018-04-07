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Коммунальщики справились с затоплением в Уфе
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Коммунальщики справились с затоплением в Уфе 

ufa1.ru 37 минут назад
Фото: ufa1.ru
В микрорайоне Нижегородка наконец ликвидировали поток воды. Коммунальщики установили на улице Карьерной специальные водооткачивающие мотопомпы. Еще одно устройство поставили на Благоварской. Благодаря им удалось справиться с затоплением.
— Работы велись весь день. Участок находится в низине, поэтому там собралось так много воды. К вечеру пятницы, 6 апреля, удалось завершить откачку, — рассказали в городской администрации.
В бурную реку улица Карьерная превратилась в минувшую пятницу, 6 апреля. Из-за обильного таяния снегов по дороге потекли огромные водные массы. Горожане вынуждены были обратиться за помощью к спасателям.
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