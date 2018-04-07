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Президент Кыргызстана уволил главу спецслужб страны
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Президент Кыргызстана уволил главу спецслужб страны 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Бишкек, 7 апреля /Синьхуа/ — Председатель Государственного комитета национальной безопасности /ГКНБ/ Кыргызстана Абдил Сегизбаев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков
Как сообщает сегодня пресс-служба кыргызского президента, А. Сегизбаев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.
А. Сегизбаев был назначен главой ГКНБ в ноябре 2015 года.
Кроме него президент уволил заместителя председателя ГКНБ Болота Суюмбаева, который возглавлял Службу анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности.
Как сообщается, он также сам подал заявление об отставке. На этой должности Б. Суюмбаев проработал с мая 2016 года.
Вместо него директором данной службы в ранге заместителя главы ГКНБ назначен Идрис Кадыркулов.
Напомним, что 4 апреля президент Кыргызстана освободил начальника 9-й службы ГКНБ в ранге заместителя председателя спецслужб Дамира Мусакеева. Вместо него на эту должность был назначен Токтосун Сабыров. —0—
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