Президент Кыргызстана уволил главу спецслужб страны

Как сообщает сегодня пресс-служба кыргызского президента, А. Сегизбаев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

А. Сегизбаев был назначен главой ГКНБ в ноябре 2015 года.

Кроме него президент уволил заместителя председателя ГКНБ Болота Суюмбаева, который возглавлял Службу анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности.

Как сообщается, он также сам подал заявление об отставке. На этой должности Б. Суюмбаев проработал с мая 2016 года.

Вместо него директором данной службы в ранге заместителя главы ГКНБ назначен Идрис Кадыркулов.

Напомним, что 4 апреля президент Кыргызстана освободил начальника 9-й службы ГКНБ в ранге заместителя председателя спецслужб Дамира Мусакеева. Вместо него на эту должность был назначен Токтосун Сабыров. —0—