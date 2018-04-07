Кристина Аглиера поздравила своего мужа с днем рождения трогательным фото 

6 апреля муж Кристины Агилеры — гитарист Мэттью Ратлер праздновал свой 33-ий день рождения. Певица решила поздравить своего супруга трогательной фотографией в Инстаграме, подпись к которой очень короткая, но передает всю нежность отношений Мэттью и Кристины.
«С Днем Рождения… Замечательный отец, любящий муж и самый трудолюбивый работник, которого я знаю» — подписала певица.
Фотография: Instagram.com Напомним, что Кристина и Мэттью познакомились в 2010 году на съемках фильма «Бурлеск». В 2014 пара объявила о помолвке, но дату торжества пришлось отложить из-за загруженности графиков, поэтому свадьба состоялась в декабре 2017 года. У супругов есть четырехлетняя дочь Саммер Рейн.