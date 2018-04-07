Поисковики попросили помощи в поисках воронежца 

Про 31-летнего мужчину нет известий уже 5 дней. Поисковое движение «Воронежец» опубликовало ориентировку на мужчину, который пропал 5 апреля. 31-летний Евгений Алимов вышел из дома 2 апреля, и с тех пор о нём ничего неизвестно. Есть предположение, что парень может находиться в Крыму. Евгений был одет в чёрную куртку с капюшоном, такого же цвета лёгкие кожаные туфли, синие джинсы и свитер «под горло». При себе имел рюкзак. Рост пропавшего — 177 см, вес — около 60-65 кг. Волосы — тёмно-русые, на левой щеке имеется родинка. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о мужчине, просьба обращаться по телефону 8 900-300-09-12.