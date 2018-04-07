Глава парламента Каталонии предложил кандидатуру Санчеса на пост главы правительства

МАДРИД , 7 апреля. / ТАСС /. Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвигает кандидатуру бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса на пост главы регионального правительства. Об этом спикер сообщил в субботу в Twitter.

"По завершении раунда консультаций со всеми парламентскими группами предлагаю депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата", — отметил Торрен. По его словам, экс-лидер организации «имеет наибольшую поддержку и обладает всеми политическими правами», чтобы попытаться занять пост главы каталонского правительства. При этом спикер палаты не уточнил, на какой день намечено заседание.

Бывший лидер региона Карлес Пучдемон уже выражал свою поддержку Санчесу, заключенному под стражу решением Верховного суда (ВС) Испании на время разбирательств по делу, связанному с «сепаратистским процессом». Спикер парламента автономии уже выдвигал депутата на пост главы правительства, однако позднее он отменил дебаты в палате после того, как Санчесу было отказано в просьбе об освобождении, чтобы лично явиться на заседание по его кандидатуре. Кроме того, суд предъявил обвинения 13 политикам, в том числе Санчесу, в подстрекательстве к бунту.

По итогам выборов в Каталонии 21 декабря прошлого года трем политическим силам, поддерживающим выход из состава Испании, досталось абсолютное большинство кресел в парламенте: 70 из 135. Но из-за разногласий в рядах сторонников независимости и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона. Испанские власти настаивают на личном присутствии кандидата на пост каталонского лидера на дебатах.

В ходе заседания по кандидатуре главы правительства автономии претендент должен представить свою программу. Затем проходит голосование, на котором ему нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев, то есть минимум 68. Если этого не происходит, через два дня может состояться второе голосование, на котором уже достаточно простого большинства.