Покраска дисков авто своими руками — выбор краски и порядок проведения работ

Поцарапанные и проржавевшие диски портят внешний вид всей машины, но, так как новые стоят дорого, многих автолюбителей интересует вопрос их самостоятельной покраски. На самом деле в этой процедуре нет ничего сложного. Единственное, нужно правильно подобрать лакокрасочный материал и соблюдать технологию, о которой мы подробно расскажем ниже.

1 Подготавливаем материалы для покраски

Чтобы не гадать, какой тип краски выбрать, можно отправиться в ближайший автомагазин и приобрести специальную краску для дисков в баллончике. По сути, это обычная акриловая краска, но, как утверждают сами производители, более устойчивая к механическим и прочим негативным воздействиям. Но если специальной краски в продаже не оказалось, можно воспользоваться и обычным автомобильным аэрозольным лакокрасочным покрытием.

Кроме самой краски вам также потребуется обзавестись обезжиривателем, наждачкой и некоторыми другими средствамиВпоследствии такую краску можно будет обработать лаком или защитными составами, такими как «жидкий чехол». Это тоже в некоторой степени защитит поверхность от механических воздействий. Еще, как вариант, можно использовать резиновую краску, которую по ошибке называют «жидкой резиной». Это, пожалуй, наиболее устойчивое к механическим повреждениям лакокрасочное покрытие. Но, имейте в виду, что резиновая краска дает матовую поверхность.

Помимо краски вам понадобятся и другие материалы:

антикоррозионная грунтовка — желательно приобрести тоже в виде аэрозольного баллончика;

преобразователь коррозии;

наждачная бумага P120 и P1000;

обезжириватель;

лак для авто или другой защитный состав.

2 Подготовка к покраске — в чем секрет качественного результата

Начинаем работу с подготовки колесных дисков — это ответственный этап, от которого зависит результат всей работы. Если они литые, покраску можно выполнить, не снимая резину. Если же диски стальные штампованные, резину желательно демонтировать и выполнить покраску с внутренней стороны, так как там тоже может образоваться коррозия. Колеса необходимо тщательно вымыть, желательно при этом использовать моющее средство.

Затем поверхность необходимо зашкурить, чтобы удалить коррозию, а также основную часть краски, если ранее диски были покрашены. Слишком грубую наждачку для этих целей не используйте, так как она оставит на поверхности глубокие царапины. По завершении работы со шкуркой диски необходимо очистить от пыли и затем обработать пораженные коррозией участки преобразователем коррозии.

Покраску литых дисков можно производить без снятия резины с колесЖидкость можно нанести на поверхность при помощи тампона или кисти. Главное, чтобы все пораженные коррозией участки были хорошо смочены. Спустя несколько минут жидкость нужно смыть, после чего зачистить поверхность щеткой, чтобы избавиться от преобразованной ржавчины, а также остатков средства, которые не прореагировали. Для достижения наилучшего эффекта процедуру желательно повторить. Затем спустя некоторое время обработанные участки необходимо тщательно промыть водой.

После этого поверхность нужно обезжирить. Для этого смочите салфетку или чистую тряпочку в жидкости и полностью оботрите подготовленные к покраске участки. На этом подготовка завершена, единственное, если вы не снимали резину, ее необходимо полностью заклеить малярным скотчем. Причем края скотча следует заправить под обод диска.

3 Технология покраски дисков — все этапы работ

Теперь можно приступать собственно к покраске дисков. Работа в домашних условиях начинается с подготовки помещения. На улице заниматься покраской не стоит, так как пыль и грязь могут испортить окрашенную поверхность. В помещении же нужно выделить небольшую площадку и застелить ее полиэтиленовой пленкой. Кроме того, желательно устранить сквозняки.

После этого нужно правильно прогрунтовать диски. От этой процедуры зависит долговечность и качество лакокрасочного слоя. Чтобы грунт хорошо схватился, первый слой грунтовки должен быть тонким. После его просыхания нанесите более толстый слой грунта и тоже дайте ему просохнуть в течение 5–6 часов. Точное время указывается производителем на баллончике с грунтом. Затем поверхность необходимо зашкурить наждачкой «нулевкой». В итоге должна получиться гладкая матовая пленка.

Далее отшлифованные участки надо еще раз обезжирить, после чего можно брать краску и красить. Предварительно баллончик тщательно взболтайте. Первый слой наносится тонким слоем, так же как первый слой грунтовки. Старайтесь распылять ее равномерным слоем, удерживая баллончик все время на одинаковом расстоянии от поверхности диска (примерно 20–25 см). После просыхания первого слоя точно так же осуществляется нанесение второго слоя, но его толщину можно немного увеличить.

Не рекомендуется проводить покрасочные работы на улице — пыль и грязь могут осложнить процессЕсли вы хотите покрасить диски в разные цвета, к примеру, обод в один цвет, а основную часть в другой, сначала окрасьте обод, затем дождитесь высыхания краски и наклейте на окрашенную поверхность малярный скотч. После этого можно окрашивать диск в другой цвет.

Чтобы обеспечить плавный переход от одного цвета к другому, не заклеивайте границы перехода и начинайте распылять краску с окрашенной поверхности, захватывая ее краем струи.

После застывания краски можно приступать к нанесению защитного покрытия. Надо сказать, что эта процедура требуется, только если вы используете обычную краску для кузова автомобиля. Для обработки детали лаком, предварительно нужно обезжирить поверхность. После этого сразу можно наносить лак, принцип такой же, как и при нанесении лакокрасочных материалов. Как правило, для достижения хорошего результата требуется 2–3 слоя лака.

Если лак глянцевый, после его застывания желательно выполнить полировку. Единственная сложность заключается в том, что диски зачастую имеют сложную форму. Поэтому для полировки следует использовать небольшую шлифмашинку с маленьким кругом.

Для защиты поверхности другими составами, такими как «жидкий чехол», понадобится лишь мягкая тряпочка или салфетка. Состав нужно нанести на поверхность и затем самому отполировать тряпкой, не применяя шлифмашинку. Если же для покраски использовалась резиновая краска, она вообще не нуждается ни в какой дополнительной защите и обработке.

На этом, собственно, процесс покраски завершен. Как вы видите, эту задачу действительно может своими руками выполнить каждый автолюбитель. Главное — не спешить и придерживаться определенной последовательности действий.

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