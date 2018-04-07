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Каждый четвёртый специалист МБУ «Псковский бизнес— инкубатор» не соответствует требованиям
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Каждый четвёртый специалист МБУ «Псковский бизнес— инкубатор» не соответствует требованиям 

Псковская губерния 53 минуты назад
25 процентов специалистов МБУ «Псковский бизнес— инкубатор» не удовлетворяют требованиям, об этом сообщает администрация города Пскова со ссылкой на отчёт комитета социально-экономического развития. Как отмечают в комитете, специалисты не соответствют требованиям как в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, так и в предоставлении информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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