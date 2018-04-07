Ещё
В аджарском селе фермер нашел два средневековых сосуда для вина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аджарском селе фермер нашел два средневековых сосуда для вина 

РИА Новости 54 минуты назад
ТБИЛИСИ, 7 апр — РИА Новости. Два средневековых квеври (глиняных сосуда для брожения вина) найдены фермером в высокогорном аджарском селе, сообщает Аджарское телевидение.
Фермер Шалва Гогитидзе рассказал, что это не первая для него находка, примерно двадцать лет назад на участке его дома были найдены марани — средневековые винные погребы, однако из-за невнимательности это место затерялось. Дом фермера находится в селе рядом с мечетью, при этом местные жители утверждают, что до XII века на этом месте находилась православная церковь, и квеври могут принадлежать ей.
ТВ сообщает, что по, предварительным данным, квеври датируются примерно X-XI веками.
"Виноделие в X веке было развито на таком уровне, до которого мы сегодня дойти не можем. То, что эти квеври были X века, я бы точно не подумал", — заявил 64-летний Гогитидзе и отметил, что обнаружил кувшин во время земельных работ на участке.
შუახევში X-XI საუკუნის ორი ქვევრი იპოვეს: არქეოლოგი შოთა მამულაძე ამტკიცებენ, რომ ქვევრი, პირველადი დათვალიერებით, სავარაუდოდ, მეათე— მეთერთმეტე საუკუნეებით თარიღდება… https://t.co/Gly7CtorVt pic.twitter.com/TNgMK3P5SH
— Ajara TV (@ajaratelevision) 6 апреля 2018 г.
Ранее многовековой традиционной технологии выдерживания вина в квеври (большие глиняные сосуды для вина), всем трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе был присвоен ЮНЕСКО статус нематериального памятника культуры. Квеври — это специальный глиняный сосуд для изготовления и хранения вина, издавна используемый грузинскими виноделами. В регионе Кахетия расположен музей квеври и вина.
РИА Новости: последние новости
Православные христиане отмечают Благовещение Богородицы В санкционный список США попали Дерипаска, Керимов, Вексельберг и Миллер В Госдуме прокомментировали заявления США о самоизоляции России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ82
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован19
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар101
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь164
Россия направила ноту Британии112
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение