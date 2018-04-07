В аджарском селе фермер нашел два средневековых сосуда для вина

ТБИЛИСИ , 7 апр — РИА Новости . Два средневековых квеври (глиняных сосуда для брожения вина) найдены фермером в высокогорном аджарском селе, сообщает Аджарское телевидение.

Фермер Шалва Гогитидзе рассказал, что это не первая для него находка, примерно двадцать лет назад на участке его дома были найдены марани — средневековые винные погребы, однако из-за невнимательности это место затерялось. Дом фермера находится в селе рядом с мечетью, при этом местные жители утверждают, что до XII века на этом месте находилась православная церковь , и квеври могут принадлежать ей.

ТВ сообщает, что по, предварительным данным, квеври датируются примерно X-XI веками.

"Виноделие в X веке было развито на таком уровне, до которого мы сегодня дойти не можем. То, что эти квеври были X века, я бы точно не подумал", — заявил 64-летний Гогитидзе и отметил, что обнаружил кувшин во время земельных работ на участке.

შუახევში X-XI საუკუნის ორი ქვევრი იპოვეს: არქეოლოგი შოთა მამულაძე ამტკიცებენ, რომ ქვევრი, პირველადი დათვალიერებით, სავარაუდოდ, მეათე— მეთერთმეტე საუკუნეებით თარიღდება… https://t.co/Gly7CtorVt pic.twitter.com/TNgMK3P5SH

— Ajara TV (@ajaratelevision) 6 апреля 2018 г.