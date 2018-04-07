Зарплатные счета московских судебных приставов арестовали за долги перед предпринимателем

Счета столичного управления Федеральной службы судебных приставов оказались заблокированы за долги перед предпринимателем.

Оказывается, что еще в 2015 году приставы взыскали с одного бизнесмена 3 млн рублей. ИП обжаловал свой долг и выиграл суд — теперь ему должны были вернуть средства. На счете ФССП денег не оказалось. В итоге 20 марта заблокировали зарплатный счет службы судебных приставов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Его собеседники рассказывают, что «в конце марта сотрудники столичного управления ФССП не увидели на телефоне привычной смски о перечислении зарплаты и пошли к руководству. Там им ответили: „Извините, наши счета заблокировало Казначейство, приходите позже“.