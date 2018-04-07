На первую общую молитву под открытым небом собрались прихожане будущего храма в Южном районе Вологды

Чин освящения пасхальных куличей и яиц прошел сегодня во дворе дома на Возрождения 82, а. Недалеко от места, где в ближайшем будущем начнется строительство нового храма в честь св. Спиридона Тримифунтского. На первый молебен собрались десятки жителей окрестных домов.

Вологжане принесли продукты, приготовленные к светлому празднику Пасхи: куличи, крашеные яйца, творожные пасхи. В основном пришли горожане, проживающие в районе улиц Возрождения, Псковской и Окружного шоссе. Этот район города активно застраивается в последние годы и жителей становится все больше. Сергей Желобчук с супругой пришли из соседнего дома м принесли освятить пасхальные куличи.

«Это очень радостная новость, что будет у нас свой храм. Мы православные люди. Пока приходится ездить на богослужение в церковь рождества Пресвятой богородицы на Набережную 6 армии. Очень ждем нового храма, будем помогать в строительстве», — рассказал Сергей Желобчук.

Место под возведение нового религиозного объекта уже определено. Сегодня на первом собрании паствы настоятель будущего храма иерей Никита Горбик рассказал прихожанам, кто такой Святитель Спиридон, затем состоятся первый молебен.

«Для того чтобы построить храм, нужен приход. Приход — это самое главное, именно люди и должны строить свой храм. Так как указом митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия приход храма св. Спиридона Тримифунтского был образован, то мы уже имеем право собираться на этом месте и совершать совместные молитвы. Таким образом мы и формируем приход», — рассказал иерей Никита Горбик.

Настоятель прихода пообещал, что подобные совместные молебны, которые можно проводить на улице, будут проходить и в дальнейшем. А возведение храма может начаться уже этим летом.