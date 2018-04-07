Канатную дорогу к «Лужникам» планируют достроить к чемпионату мира

Этим летом можно будет прокатиться по канатной дороге от смотровой площадки Воробьевых гор к спорткомплексу «Лужники». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы идут хорошими темпами. Уже сделана очень важная часть — натянуты стальные канаты, на которые крепятся кабины. На сегодняшний день эти канаты натянуты, готовы, в ближайшие время начнется монтаж кабин», — отметил он.

По словам заммэра, кабины уже закуплены, потому ждать установки долго не придется.

«Инвестор-застройщик доложил, что он все оборудование закупил и готов приступить к монтажу кабин. Я думаю, что к лету, к чемпионату мира, канатная долга будет готова», — заявил Марат Хуснуллин

Протяженность канатной дороги составит 737 метров. На ней будет три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной. Фуникулер позволит москвичам и туристам насладиться панорамными видами над Москвой-рекой, а также решит транспортную проблему доставки людей на мероприятия в «Лужниках».

Зимой канатная дорога может использоваться горнолыжниками для подъема на трамплин Воробьевых гор, а летом — велосипедистами, родителями с колясками и туристами.