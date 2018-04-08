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Алсу заговорила о рождении четвертого ребенка
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Алсу заговорила о рождении четвертого ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Популярная певица Алсу на днях стала гостьей эфира Love Radio. В прямом эфире звезда сыграла в игру «Было/Не было», смысл которой — максимально быстро и честно отвечать на разные (в том числе и провокационные!) вопросы.
Среди прочих в ходе этого своеобразного блиц-интервью был задан и вопрос о пополнении в семье (отметим, Алсу — уже трижды мама). В ответ артистка откровенно рассказала, что уже давно задумывается о том, чтобы стать матерью в четвертый раз.
Также певица, отвечая на вопрос о ревности, призналась, что испытывала это чувство, и даже следила за супругом: «Было!» — ответила Алсу и рассмеялась.
Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 5 Апр 2018 в 11:22 PDT  Напомним, с 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. В 2006 году у пары родилась дочь Сафина, в 2008-м — вторая дочь Микелла. В 2016 году появился на свет третий ребенок супругов — сын Рафаэль.
К слову, недавно артистка показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы. А чуть ранее рассказала, как поддерживает романтику в семейных отношениях.
Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 21 Мар 2018 в 4:27 PDT  Фото: Instagram
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