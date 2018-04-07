Алсу заговорила о четвертом ребенке 

В своих немногочисленных интервью последнего времени Алсу не раз признавалась, что не хочет делать пиар на своих детях. Как известно, у певицы трое наследников: две дочки — Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Мальчика, родившегося летом 2016 года, артистка так до сих пор и не показала поклонникам. Только недавно Алсу вышла из декретного отпуска и сразу вернулась к своему любимому ремеслу. Недавно в эфире Love Radio артистка представила слушателям премьеру песни «Не молчи». По случаю выхода новой композиции ведущие программы предложили Алсу сыграть в игру «Было/Не было». На провокационные вопросы она должна была отвечать максимально коротко и честно. Так, например, на вопрос: следила ли она когда-нибудь за своим мужем из-за ревности, Алсу, смеясь, ответила — «Было!» Ведущие также спросили певицу о возможном пополнении в семье, в ответ на который артистка заявила, что давно уже задумывается о рождении четвертого ребенка. Так что, возможно, в обозримом будущем она решится еще раз стать мамой, — сообщает портал 7days.ru.