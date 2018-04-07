Ещё
Алсу заговорила о четвертом ребенке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алсу заговорила о четвертом ребенке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В своих немногочисленных интервью последнего времени Алсу не раз признавалась, что не хочет делать пиар на своих детях. Как известно, у певицы трое наследников: две дочки — Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Мальчика, родившегося летом 2016 года, артистка так до сих пор и не показала поклонникам. Только недавно Алсу вышла из декретного отпуска и сразу вернулась к своему любимому ремеслу. Недавно в эфире Love Radio артистка представила слушателям премьеру песни «Не молчи». По случаю выхода новой композиции ведущие программы предложили Алсу сыграть в игру «Было/Не было». На провокационные вопросы она должна была отвечать максимально коротко и честно. Так, например, на вопрос: следила ли она когда-нибудь за своим мужем из-за ревности, Алсу, смеясь, ответила — «Было!» Ведущие также спросили певицу о возможном пополнении в семье, в ответ на который артистка заявила, что давно уже задумывается о рождении четвертого ребенка. Так что, возможно, в обозримом будущем она решится еще раз стать мамой, — сообщает портал 7days.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Анна Хилькевич впервые вышла в свет после объявления о беременности Певица Ханна станет мамой в первый раз Галина Юдашкина трогательно поздравила старшего сына с днем рождения и показала его детские фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ82
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован19
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар101
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь164
Россия направила ноту Британии112
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение