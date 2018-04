Британия намерена драться с Россией за Арктику 

Имперское прошлое и довольно жалкое настоящее не дает покоя Великобритании . Там всерьез задумались о том, чтобы составить конкуренцию России в Арктике. Это следует из новой редакции доклада «Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic» («За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике»), опубликованного в начале апреля.