Британия намерена драться с Россией за Арктику

Имперское прошлое и довольно жалкое настоящее не дает покоя Великобритании . Там всерьез задумались о том, чтобы составить конкуренцию России в Арктике. Это следует из новой редакции доклада «Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic» («За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике»), опубликованного в начале апреля.

По словам главы Департамента полярных регионов британского МИД Алана Дункана, в Арктике может быть реализовано лучшее, что может предложить внешнеполитическая концепция «Глобальная Британия». Что же, Россия, как всегда — кость в горле новых имперских амбиций Лондона.

Норвегия, Финляндия, Канада, Швеция, Дания и Замахнувшись на доминирование в северных широтах, британцы пока действуют осторожно. Авторы доклада соглашаются с особой ролью стран-членов Арктического совета (Россия, США Исландия ), однако намерены занять лидирующие позиции среди стран, не входящих в этот международный орган.

В документе отмечается все возрастающая роль Арктики для морских грузоперевозок. Это доказывает пример России, увеличившей за 2017 год объем перевезенных грузов в полтора раза. Ускоренное таяние льдов дает возможность проложить новые морские коммуникации между континентами уже в конце 2030-х годов. Лондон намерен заранее инвестировать в эти проекты.

Очевидно, что Россия, контролирующая в северных широтах полглобуса, становится естественным конкурентом Великобритании. Также в докладе назван Китай , который в своей «Белой книге» заявил о намерении включить Северный морской путь в экономический коридор «Один пояс — один путь».

О перспективах добычи Британией углеводородов в Арктике в документе почти не говорится. Однако среди крупнейших на планете нефтяных компаний есть британская British Petroleum и британско-голландская Royal Dutch Shell

Осознавая свою слабость в районах Крайнего Севера, Британия пытается навязать другим игрокам требования «соответствовать не просто международным стандартам, но и передовой практике» нефтедобычи. Очевидно, считая себя за хранителем таковой.

Еще один способ влияния — воздействие на разработку и обеспечение правового режима судоходства в полярных широтах. В частности, Лондон пытается запретить прохождение по Севморпути судов, использующих тяжелые сорта топлива, а также перевозку тяжелых сортов нефти. Для России это означает прекращение северного завоза.

И конечно, не обошлось без британского «конька» — мягкой силы. Лондон намерен в Арктике бороться за экологию и «защищать населения» — читай «под предлогом защиты прав коренных народов блокировать экономические и военные инициативы конкурентов». При этом основой сотрудничества между арктическими государствами в сфере безопасности называется НАТО

На практике это наверняка превратится в традиционное военное противостояние России и Североатлантического альянса. Впрочем, оно уже началось. В марте британская субмарина впервые за последние десять лет приняла участие в совместных с США арктических учениях ICEX-2018, где тренировалась наносить по России ракетные удары. Хотя это и не удалось — подлодки вмерзли в лед.

Идеологический фундамент под противостояние с Россией в Заполярье закладывался все последние годы. «Кремль переигрывает Запад в Арктике», «Путин и милитаризация Арктики», «Что, если Украина повторится в Арктике?» — такие заголовки обзоров британской прессы публиковала ВВС.

— Великобритания имеет в Арктическом совете статус наблюдателя, — напомнил руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. — И поэтому имеет право принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с разведкой, изучением климата, жизни коренных и малочисленных народов и т. п. Однако в ее деятельности настораживает, что в арктических делах она почему-то выдвигает на первый план военную составляющую. У России это вызывает озабоченность.

«СП»: — В новой редакции доклада, помимо НАТО, как гаранта безопасности в регионе, упоминается и экология, и необходимость «защиты населения» Арктики. Правда, коренные народы живут на территории других государств, в том числе и России. Причем тут Великобритания?

— Речь может идти не только о защите, но и об изучении. Но в последнее время со стороны стран НАТО наблюдаются попытки вести что-то типа разведки на территориях, где живут коренные народы. Более того, они пытаются им навязать какие-то фэйки для того, чтобы вызвать с их стороны протестные выступления. Возможно, им нужен предлог для вмешательства. Это, конечно, для нас неприемлемо.

Все-таки Россия, хотя и испытывает трудности в социально-экономическом развитии, принимает должные меры для развития малочисленных народов. Это касается здравоохранения, образования, культуры и т. п. А с недостатками мы справимся сами.

По мнению главного редактора журнала «Арктические ведомости» Александра Игнатьева , главный интерес государств к Арктике носит военно-стратегический, а не экономический характер.

— Сейчас многие неарктические страны с большим вниманием смотрят на Арктику. Тут много факторов. Во-первых, все крупные государства, которые имеют геополитические интересы, просто в силу своего положения в мире обязаны знать все, что происходит на планете. Все они имеют те или иные арктические стратегии. В том числе Великобритания, Китай и т. д.

Кроме того, потепление в Арктике потенциально повлияет на климат во всем мире и это имеет большое научное значение.

Есть также фактор природных ресурсов в Арктике. Хотя, откровенно говоря, он все менее важен, так как появляются новые технологии повышающие степень извлечения ресурсов из месторождений, степень переработки нефти, позволяющие разрабатывать труднодобываемые ресурсы, которые до сих пор не трогали. Последнее обстоятельство превратило, например, США из страны-импортера в страну-экспортера нефти.

Вообще, я скептически смотрю на перспективы нефте— и газодобычи в Арктике. Не стоит надеяться, что в ближайшем будущем мы будем оттуда качать значимое количество углеводородов. Ну, есть у нас там платформа «Приразломная». Сколько они добывают — неизвестно. Они скрывают данные. С учетом того, что правительство освободило их от налогов и ввело другие приятные бонусы, это более-менее рентабельно. Но в более холодных регионах океана все очень сурово.

«СП»: — Британцы почти не вспоминают в докладе про нефть, зато пишут про грузоперевозки…

— Международного транзита через Севморпуть пока нет. Это только разговоры. Грузоперевозки там сейчас еле-еле достигли уровня СССР. Но это случилось только за счет наших собственных, российских проектов. Типа добычи природного газа на Ямале (вахтовый поселок Собетта).

Для России более перспективны планы Китая в Арктике, чем возможное присутствие там Великобритании. Недаром мы стараемся встроить наши возможности в новые китайские транспортные доктрины. Китай, кстати, инвестирует в ту же Собетту — им принадлежит процентов двадцать в этом проекте. Южная Корея тоже собирается прийти.

Получается, что и серьезная добыча ресурсов, и организация грузопотоков в Арктике — дело далекого будущего. Остается только военно-стратегическое значение этого региона — с точки зрения противостояния с США. Как известно, самая короткая траектория баллистических ракет проходит через Арктику.

«СП»: — Недаром Россия строит там целую сеть военных баз, аэродромов. Видимо, главное — физический контроль над территорией?

— С контролем уже все определено. Есть Конвенция по морскому праву, которая дает физический контроль над Арктикой прибрежным государствам. Там есть такие понятия как «территориальные воды», «исключительная экономическая зона» и т. п.

Кроме того, идут переговоры относительно расширения экономической зоны за счет континентального шельфа. Уже подали заявки Россия, Канада, Дания… То есть происходит дележ «остатков» Северного Ледовитого океана, которые сейчас считаются вроде как ничьими. Нельзя исключать ситуации, что никаких «свободных» территорий там не останется. Просто так прибрежные государства это не отдадут.

«СП»: — Британцы подчеркивают свою роль в разработку Полярного кодекса…

— Это неудивительно, ведь британцы — нация мореходов. Они готовятся к будущему, когда Северный Ледовитый океан большую часть года будет свободен ото льдов. А так Полярный кодекс закрепляет технические условия мореплавания в Арктике. Там прописаны классность судов, характеристики их корпусов, требования к подготовке капитанов и экипажей, запрет на сброс загрязнений с кораблей и т. п.

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