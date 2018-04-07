Икона стиля: Постройневшую Стриженову назвали девочкой-красавицей

Екатерина Стриженова порадовала поклонников новой фотографией. Снимок сделан в студии Первого канала.

На фото телеведущая сидит за столом. На ней белая элегантная блузка с оригинальным галстуком. Образ дополняет идеальная прическа и фирменная улыбка Екатерины.

Стриженова, недавно заявившая о значительном похудении, выглядит великолепно. По снимку даже не скажешь, что она недавно отпраздновала 50-летие. Екатерина выглядит гораздо моложе. Это подметили и фоловеры.

"Катюша, вы умница, красавица, просто прелесть!" «Вы же такая красотка. икона стиля», «Екатерина Владимировна, вы самая обаятельная телеведущая», «Катерина, вы замечательная женщина! Вы, во всех передачах, на своем месте», «Просто девочка», «Красавица! Милая женщина! И семья прекрасная! Глаза радуются глядя на Вас! Счастья, здоровья вам!Успехов», — написали своей любимице поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).

Как сообщали Dni.Ru, телезрители забили тревогу в конце декабря прошлого года, после выхода в эфир программы Елены Малышевой «Здоровье», куда в качестве звездной гостьи была приглашена Екатерина Стриженова. Ведущая «Доброго утра» рассказала, что борется с ненавистными килограммами.