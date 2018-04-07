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В Боао сдан в эксплуатацию подземный тоннель
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В Боао сдан в эксплуатацию подземный тоннель 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В субботу в южнокитайской провинции Хайнань был сдан в эксплуатацию подземный тоннель, призванный облегчить перевозки во время проведения ежегодного Боаоского азиатского форума.
1,45-километровый тоннель с двусторонним движением был построен компанией China Railway Construction Corporation. Он соединяет основное место проведения форума и международный конференц-центр.
Благодаря новому тоннелю время в пути между двумя местами сократится с 25 до 3-х минут.
Боаоский азиатский форум пройдет в местечке Боао провинции Хайнань с 8 по 11 апреля. Тема предстоящего мероприятия звучит как «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». -0-
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