В Боао сдан в эксплуатацию подземный тоннель

Пекин, 7 апреля / Синьхуа / — В субботу в южнокитайской провинции Хайнань был сдан в эксплуатацию подземный тоннель, призванный облегчить перевозки во время проведения ежегодного Боаоского азиатского форума.

1,45-километровый тоннель с двусторонним движением был построен компанией China Railway Construction Corporation. Он соединяет основное место проведения форума и международный конференц-центр.

Благодаря новому тоннелю время в пути между двумя местами сократится с 25 до 3-х минут.

Боаоский азиатский форум пройдет в местечке Боао провинции Хайнань с 8 по 11 апреля. Тема предстоящего мероприятия звучит как «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». -0-