Лучше всех в России работу с личным составом организует вологодский полицейский

Заместитель начальника отдела комплектования Управления по работе с личным составом регионального управления полиции Николай Вальков признан победителем всероссийского конкурса профмастерства. Он успешно преодолел несколько этапов профессионального состязания и одержал победу в финале, оставив позади коллег из 85 регионов страны. Конкурс проходил на базе профильного вуза Москвы , финальные испытания длились с 4 по 6 апреля. Конкурсанты показали знания теории в служебной, правовой и огневой подготовке, в практической части продемонстрировали навыки выполнения нормативов силовых упражнений и боевых приемов борьбы. России. Лучшие результаты показал старший лейтенант внутренней службы Николай Вальков из Вологды , сообщает областное управление УМВД