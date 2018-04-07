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Лучше всех в России работу с личным составом организует вологодский полицейский
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Лучше всех в России работу с личным составом организует вологодский полицейский 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Заместитель начальника отдела комплектования Управления по работе с личным составом регионального управления полиции Николай Вальков признан победителем всероссийского конкурса профмастерства. Он успешно преодолел несколько этапов профессионального состязания и одержал победу в финале, оставив позади коллег из 85 регионов страны.
Конкурс проходил на базе профильного вуза Москвы, финальные испытания длились с 4 по 6 апреля. Конкурсанты показали знания теории в служебной, правовой и огневой подготовке, в практической части продемонстрировали навыки выполнения нормативов силовых упражнений и боевых приемов борьбы.
Лучшие результаты показал старший лейтенант внутренней службы Николай Вальков из Вологды, сообщает областное управление УМВД России.
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