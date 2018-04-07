Великое противостояние Марса, три затмения и близкий Уран: тюменцев приглашают в червишевскую обсерваторию

В селе Червишево, которое находится недалеко от Тюмени , на этой неделе открылся большой астрономический сезон. Посетителей одного из знаковых туристических объектов Тюменского района — любительской обсерватории — в 2018 году ждет новая программа.

— Мы развиваемся и растем, в этом году надеемся принять больше желающих посмотреть звездное небо, — говорит создатель обсерватории Владимир Куракин. — Мы подготовили программу, которая привязана к нашему месту, и теперь, даже в случае пасмурной погоды или дождя, мы на большом экране можем показать текущее положение планет. В этом году экскурсии на башне будут интереснее и познавательней. Получится своеобразный урок введения в астрономию, и длиться он будет 45 минут. Может показаться смешным, но до сих пор у нас появляются люди, чаще всего молодые, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли, и приходится их в этом разубеждать.

По словам организаторов тура этот год будет богат на астрономические события.

— Мы сможем летом увидеть три затмения, одно солнечное, два лунных. Также будет великое противостояние Марса, это когда планета находится ближе к Земле и можно более детально рассматривать ее поверхность. В этом году ближе подойдет и планета Уран. Обычно ее невозможно увидеть, но скоро ее можно будет разглядеть в наш телескоп, — рассказал Владимир Куракин.

Об обсерватории, что находится в 30 километрах от Тюмени, мало кому известно. Мощнейший телескоп, вращающаяся в разные стороны крыша и астрономы-любители разместились в старой водонапорной башне на въезде в село Червишево. Как попасть внутрь и увидеть на звездное небо, планеты и необычные природные явления с высоты 25 метров читайте в материале 72.ru.