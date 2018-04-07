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Григорьева-Апполонова госпитализировали с сильным бронхитом и язвой
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Григорьева-Апполонова госпитализировали с сильным бронхитом и язвой 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов был госпитализирован из-за проблем с легкими и желудком. По сообщению телеграм-канала Mash, музыкант жаловался на сильную боль в желудке и кашель.
Врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Причиной проблем с желудком у певца, по их мнению, было употребление алкоголя.
Сообщается, что сейчас солист «Иванушек» уже выписан. Между тем в прошлом году умер от цирроза печени другой солист «Иванушек» Олег Яковлев.
На днях в Санкт-Петербурге была госпитализирована с обострением бронхита эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха. Около месяца назад в северной столице был госпитализирован рок-музыкант Борис Гребенщиков. Изначально сообщалось, что у певца и гитариста «Аквариума» — проблемы с сердцем после операции. Однако позже на официальной странице Гребенщикова в Facebook появилось опровержение. Представители артиста заявили, что он сильно простудился.
В конце февраля в реанимацию НИИ имени Склифосовского был экстренно госпитализирован народный артист России Валерий Гаркалин.
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