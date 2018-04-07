Григорьева-Апполонова госпитализировали с сильным бронхитом и язвой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов был госпитализирован из-за проблем с легкими и желудком. По сообщению телеграм-канала Mash, музыкант жаловался на сильную боль в желудке и кашель.

Врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Причиной проблем с желудком у певца, по их мнению, было употребление алкоголя.

Сообщается, что сейчас солист «Иванушек» уже выписан. Между тем в прошлом году умер от цирроза печени другой солист «Иванушек» Олег Яковлев

На днях в Санкт-Петербурге была госпитализирована с обострением бронхита эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха . Около месяца назад в северной столице был госпитализирован рок-музыкант Борис Гребенщиков . Изначально сообщалось, что у певца и гитариста «Аквариума» — проблемы с сердцем после операции. Однако позже на официальной странице Гребенщикова в Facebook появилось опровержение. Представители артиста заявили, что он сильно простудился.