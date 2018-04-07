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Перебои с водой до вечера возможны в нескольких микрорайонах Саратова
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Перебои с водой до вечера возможны в нескольких микрорайонах Саратова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, из-за ремонта на коммунальных сетях перебои с холодным водоснабжением вероятны до 18 часов.
Воды нет в микрорайонах: СХИ, 1-я Дачная, 2-я Дачная, 3-я Дачная, Стрелкаелке, а также в пос Мирном. В список с ограниченным водоснабжением до шести вечера попали улицы: Астраханская на участке от Рабочей до 2-го Станционного проезда, плюс Станционная, Грибова, Дегтярная и Дегтярная площадь, а также Станционные проезды и поселок Первомайский.
Жителям принесли извинения за неудобства.
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