Программа комплексного благоустройства стартует в Волоколамске

В городе будут обустроены парки и спортивные площадки, появится пешеходная зона. Детали работ по развитию города обсудили на выездном совещании под руководством зампреда областного правительства Дмитрия Пестова

В ходе инспекционной поездки депутаты сообщили, что благоустройство Привокзальной площади Волоколамска начнется в этом году.

Я однозначно могу сказать, что Волоколамск город очень красивый, исторический. Наша задача — сделать настоящий центр притяжения, который будет интересен и комфортен и жителям города, и туристам.

Жители Волоколамска предложили сделать пешеходную зону вдоль главной улицы от Новорижского шоссе до стелы «Город Воинской славы». В планах — благоустройство несколько парков, реставрация памятников на Октябрьской площади у Вечного огня, замена плитки в парке Победы, организация зоны отдыха с лавочками и спортивной площадки у дворца спорта «Лама». На совещании с главами поселков отметили, что в переменах нуждается весь район, комплексная программа охватит все сферы.

По сути мы готовим порыв, который необходимо будет сделать за короткий срок. Та ситуация, которая была по развитию, она в корне не устраивает всех жителей

Важно создать план развития на три года, за это время решить важные проблемы нашего района: это и архитектурный вид нашего района, это и чистая вода, и капитальный ремонт. Есть вопросы и по дорогам, необходимо учесть мнение жителей, чтобы сделать объективную карту развития нашего района, добавил он.

Волоколамский район получит дополнительное финансирование из регионального бюджета. Муниципалитет ждет ремонт водозаборных узлов, котельных, капитальный ремонт домов.

Только по направлению

предусматривается почти полмиллиарда рублей. Хотя 270 миллионов в программу уже включены. Наша задача, чтобы эти средства не распылялись. Чтобы они все осваивались, было качество и востребовано жителями на максимальном уровне

Московской области.

В развитии района будут участвовать жители. Проект по благоустройству будет запущен только после народной поддержки, отметили чиновники.