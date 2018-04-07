Убираем царапины на лобовом стекле — профессиональный ремонт в кустарных условиях

Со временем на лобовом стекле любого автомобиля появляются царапины и потертости, в результате чего оно становится матовым, уменьшается его светопроницаемость, соответственно, снижается безопасность движения. К счастью для автовладельцев, мелкие дефекты легко устраняются, причем справиться с этой задачей можно даже самостоятельно. Главное — соблюдать технологию, о которой мы подробно расскажем ниже.

1 Чистота — залог успеха или подготовка автомобиля

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо подготовить ваш автомобиль. Для начала машину тщательно моем. Причем мыть следует весь автомобиль, а не только лобовое стекло, чтобы в процессе работы пыль с кузова не попадала на поверхность, с которой вы будете работать. Это очень важно, так как даже несколько песчинок, оказавшиеся под полировальным кругом, еще больше поцарапают стекло, в результате чего придется его шлифовать или даже менять.

Мелкие дефекты с лобового стекла, да и с боковых стекол легко устраняются, причем справиться с этой задачей можно даже самостоятельноЗатем оцените повреждения на поверхности стекла. Если царапины неглубокие, к примеру, имеются следы от дворников и прочие мелкие дефекты, избавиться от них путем полировки вполне возможно. Если же царапины такие, что за них цепляется ноготь, то понадобится шлифовка. Эту операцию лучше доверить специалистам, так как неумелыми действиями можно создать эффект линзы, что отразится на безопасности движения.

Если полировка будет выполняться локально, т.е. вы хотите устранить лишь несколько царапин, с внутренней стороны очертите маркером поврежденные участки, что впоследствии упростит задачу поиска повреждений. Затем демонтируйте дворники, если они мешают доступу к поврежденным участкам стекла, или если стекло будет полироваться полностью. Так как в процессе полировки обязательно разлетается паста, которая достаточно тяжело отмывается, прилегающие к лобовому стеклу поверхности, то есть капот и крышу, нужно закрыть пленкой и зафиксировать ее малярным скотчем.

2 Подбираем инструменты и расходники — полироли и круги

Чтобы удалить со стекла царапины, вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

шлифовальная машинка или обычная электродрель (желательно с возможностью регулировки оборотов);

крупноабразивная полировальная паста для стекла или порошок;

мелкоабразивная паста;

средство для мытья стекол;

безабразивный полироль;

распылитель для воды;

жесткий коричневый полировальный круг и более мягкий, который всегда белый.

Набор приспособлений и инструментов для удаления одной единственной царапины может даже шокировать в первую минуту, но затем вы быстро поймете, что и зачемКроме того, вам понадобится мягкое чистое полотенце или салфетка. Также желательно иметь переносную лампу или яркий фонарь, чтобы контролировать качество работы.

3 Приступаем к работе — не оставим царапинам шансов

Прежде чем начать полировку, готовим помещение, а именно — устраняем сквозняки, если они имеются, а также смачиваем пол вокруг автомобиля. Все это необходимо для того, чтобы в процессе полировки на поверхность не попала пыль, так как она сразу же прилипнет к пасте и сделает свое нехорошее дело. Заниматься полировкой на улице не стоит, так как риск попадания пыли и мусора на полируемую поверхность в этом случае сильно возрастает.

Теперь можно начинать работу — на чистую подготовленную поверхность нужно нанести небольшое количество среднеабразивной пасты и размазать ее пальцем. Если вы используете порошок, его предварительно надо развести в воде, согласно рекомендациям на упаковке, и тщательно перемешать. Затем нужно взять шлифмашинку и, не включая ее, как бы втереть кругом пасту в стекло. Это необходимо для того, чтобы вся паста не разлетелась в стороны при включении машинки.

После этого включаем шлифмашинку, предварительно выставив минимальные обороты. Круг следует умеренно придавливать к стеклу и совершать им круговые движения по поврежденной поверхности. Постепенно обороты повышаем до средних. Высокие обороты выставлять не стоит, в этом случае стекло быстро перегревается, а паста разлетается в разные стороны. В результате качество шлифовки сильно страдает.

Все работы проводим только по полностью очищенной поверхностиВремя от времени работу необходимо прерывать, чтобы дать поверхности остыть. В противном случае стекло перегреется и лопнет, после чего вам останется только заменить его. По мере высыхания пасты поверхность смачивайте водой из распылителя. Чтобы контролировать качество полировки, смывайте пасту стеклоочистителем, затем протирайте стекло и внимательно осматривайте поверхность. Чтобы лучше рассмотреть царапины, поднесите лампу под острым углом. При необходимости еще раз нанесите пасту и повторите процедуру.

По завершении работы не выбрасывайте полировальные круги, так как они многоразовые. Но после полировки их необходимо тщательно промыть и высушить.

На быстрый результат не рассчитывайте. Чтобы полностью отполировать лобовое стекло крупноабразивной пастой, понадобится несколько часов. Затем стекло надо тщательно вымыть и произвести полировку мелкоабразивной пастой с использованием белого (мягкого) полировального круга. На этом этапе осуществляется удаление мелких изъянов, которые не видны в дневное время, но сильно проявляют себя во время езды в темное время суток. Без финишной полировки в темноте видимость через лобовое стекло становится такой, как будто на улице туман.

Процесс полировки финишной мелкоабразивной пастой аналогичен работе с крупноабразивным составом — поверхность полируется с частыми паузами и периодически смачивается водой. По завершению работы стекло нужно тщательно вымыть со стеклоочистителем. Затем нанесите на поверхность безабразивный полироль и натрите им стекло при помощи мягкого полотенца или микрофибры.

Если вы будете выполнять работу в соответствии с изложенными выше рекомендациями, то у вас получится идеально убрать все мелкие царапины и потертости на лобовом стекле, соответственно, подобным образом можно восстановить и остальные стекла автомобиля. Что касается более глубоких царапин, то они сгладятся и станут менее заметными, но, как мы уже говорили, полностью от них избавиться не получится.

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