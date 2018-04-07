Власти Подмосковья отчитались о ходе работ на полигоне «Ядрово»

Оператор полигона «Ядрово» Максим Конопко сказал, что после очистки фильтрата (влаги и атмосферных осадков тела полигона) в этой воде смогут жить рыбы, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Телеграм-канале.

"Мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые предлагают различные решения по очистке фильтрата, думаю, в течение следующей недели у нас есть шанс заключить такой договор.

Очистка будет проводиться до параметров рыбхоза — в этой воде смогут жить рыбы", — цитирует Конопко РИА «Новости»

Также он отметил, что продолжается откачка фильтрата во временный резервуар. Перекачано уже около двух тысяч кубометров фильтрата, в настоящее время он локализован и находится под контролем.