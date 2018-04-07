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В Башкирии изменится расписание электричек
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В Башкирии изменится расписание электричек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Пригородные поезда в республике будут ходить по новому расписанию. Такие изменения внесла пригородная пассажирская компания из-за ремонта пути на перегоне Улу-Теляк — Аша. Согласно новому расписанию электрички будут ходить так: 16, 17, 18, 19, 20 апреля — сокращаются маршруты следования:
поезду № 6404 Уфа — Улу-Теляк устанавливается маршрут Уфа (отпр. 06:14) — Урман (приб. 07:42), на участке Урман — Улу-Теляк отменяется.
17, 18, 19, 20, 21 апреля — сокращаются маршруты следования:
поезду № 6435 Улу-Теляк — Уфа устанавливается маршрут Урман (отпр. 05:15) — Уфа (приб. 06:42), на участке Улу-Теляк — Урман отменяется.
16, 17, 18, 19, 20 апреля:
поезд № 6417 Аша (отправление 16:57) — Уфа (приб. 19:03) будет отправляться со ст. Аша в 17 час. 18 мин., на 21 мин. позже:
№ 6417 Аша (отправление 17:18) — Уфа (приб. 19:28).
поезд № 6424 Дема (отпр. 16:37) — Кропачево (приб. 20:19) на участке Урман — Кропачево будет следовать на 1 час 04 мин. позже:
№ 6424 Дема (отпр. 16:37) — Кропачево (приб. 21:31). 16, 17, 18, 19, 20 апреля:
поезд № 6463 Уфа (отпр. 19:12) — Раевка (приб. 21:29) будет отправляться со ст. Уфа в 19 час. 41 мин, на 29 мин. позже.
№ 6463 Уфа (отпр. 19:41) — Раевка (приб. 22:15). 17, 18, 19, 20, 21 апреля:
поезд № 6402 Дема (отпр. 03:24) — Аша (приб. 05:42) будет отправляться со ст. Дема в 04 час. 24 мин., на 1 час позже:
№ 6402 Дема (отпр. 04:24) — Аша (приб. 06:50). Сотрудники компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать маршрут.
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