В Башкирии изменится расписание электричек

Пригородные поезда в республике будут ходить по новому расписанию. Такие изменения внесла пригородная пассажирская компания из-за ремонта пути на перегоне Улу-Теляк — Аша. Согласно новому расписанию электрички будут ходить так: 16, 17, 18, 19, 20 апреля — сокращаются маршруты следования:

поезду № 6404 Уфа — Улу-Теляк устанавливается маршрут Уфа (отпр. 06:14) — Урман (приб. 07:42), на участке Урман — Улу-Теляк отменяется.

17, 18, 19, 20, 21 апреля — сокращаются маршруты следования:

поезду № 6435 Улу-Теляк — Уфа устанавливается маршрут Урман (отпр. 05:15) — Уфа (приб. 06:42), на участке Улу-Теляк — Урман отменяется.

16, 17, 18, 19, 20 апреля:

поезд № 6417 Аша (отправление 16:57) — Уфа (приб. 19:03) будет отправляться со ст. Аша в 17 час. 18 мин., на 21 мин. позже:

№ 6417 Аша (отправление 17:18) — Уфа (приб. 19:28).

поезд № 6424 Дема (отпр. 16:37) — Кропачево (приб. 20:19) на участке Урман — Кропачево будет следовать на 1 час 04 мин. позже:

№ 6424 Дема (отпр. 16:37) — Кропачево (приб. 21:31). 16, 17, 18, 19, 20 апреля:

поезд № 6463 Уфа (отпр. 19:12) — Раевка (приб. 21:29) будет отправляться со ст. Уфа в 19 час. 41 мин, на 29 мин. позже.

№ 6463 Уфа (отпр. 19:41) — Раевка (приб. 22:15). 17, 18, 19, 20, 21 апреля:

поезд № 6402 Дема (отпр. 03:24) — Аша (приб. 05:42) будет отправляться со ст. Дема в 04 час. 24 мин., на 1 час позже:

№ 6402 Дема (отпр. 04:24) — Аша (приб. 06:50). Сотрудники компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать маршрут.