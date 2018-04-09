Рыбаков Среднего Урала предупредили об опасности 

Прогулки по льду в Свердловской области официально объявлены опасными для жизни. МЧС обращает внимание любителей зимней рыбалки на то, что таяние происходит с катастрофической скоростью, передает "Уралинформбюро".
Самыми коварными признаны Среднеуральское, Рефтинское и Белоярское водохранилища. В эти водоемы сбрасывается теплая вода, поэтому у рыбаков есть все шансы в любой момент оказаться на оторвавшейся льдине.
Риск уйти под воду пока минимален на небольших озерах региона. Но и на них необходимо соблюдать технику безопасности. Игольчатая структура льда — признак нестабильности. При ветре появляется риск отрыва льдин, — напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Родителям и педагогам в этот период рекомендуют уделить больше внимания детской безопасности — важно не допустить игр на берегу водоемов.
В начале апреля специалисты усилили патрулирование городского пруда Екатеринбурга, чтобы воспрепятствовать выходу людей на лед. Опасность передвижения по нему подтверждает свежее фото пруда, на котором отчетливо видно огромные полыньи.