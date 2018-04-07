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Курсант из Оренбурга, обвиняемый в подготовке теракта, признан психбольным
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Курсант из Оренбурга, обвиняемый в подготовке теракта, признан психбольным 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
У выпускника оренбургского кадетского училища, обвиняемого в подготовке теракте в Петербурге, обнаружили шизофрению. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее 19-летнего курсанта Военной академии им. А. Ф. Можайского Вадима Осипова обвинили по статье «Содействие террористической деятельности» и приготовление теракта группой лиц по предварительному сговору.
Московский окружной военный суд отправил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова. У молодого человека обнаружили острую шизофрению.
Государственное обвинение считает, что Вадим Осипов готовил теракт для самоутверждения, «желая прославиться в роли массового убийцы», а также якобы для дестабилизации органов власти. Свою вину он не признает.
По словам адвоката Виталия Черкасова, на курсанта большое влияние оказал взрыв в петербургском метро.
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