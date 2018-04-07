Прокуратура нашла в Подпорожье безграничные кладбища

Прокуратура Ленинградской области проверила в Подпорожском районе общественные кладбища и выяснила, что они не соответствуют требованиям земельного законодательства.

Земельные участки, на которых расположены кладбища, не отмежеваны, их границы не определены, право муниципальной собственности на земельные участки не зарегистрировано.

В суд были направлены исковые заявления об обязании четырех администраций МО Подпорожского муниципального района организовать землеустроительные и кадастровые работы.