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Прокуратура нашла в Подпорожье безграничные кладбища
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Прокуратура нашла в Подпорожье безграничные кладбища 

Ivyborg.ru 1 час назад
Прокуратура Ленинградской области проверила в Подпорожском районе общественные кладбища и выяснила, что они не соответствуют требованиям земельного законодательства.
Земельные участки, на которых расположены кладбища, не отмежеваны, их границы не определены, право муниципальной собственности на земельные участки не зарегистрировано.
В суд были направлены исковые заявления об обязании четырех администраций МО Подпорожского муниципального района организовать землеустроительные и кадастровые работы.
Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.
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