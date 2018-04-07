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Елена Темникова умилила поклонников нежным фото с дочкой
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Елена Темникова умилила поклонников нежным фото с дочкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Певица Елена Темникова стала все реже делиться фото с дочерью Сашей в соцсетях. Конечно, поклонников это расстраивает и они радуются каждому новому снимку девочки на странице звезды. Тем более, на этот раз певица поделилась очень нежным кадром с дочерью.
Любовь, 💕
коротко подписала она фото.
Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) 6 Апр 2018 в 9:04 PDT  «Какие милые», «Красоточки😍🙏», «Милашки такие», «Обожаю, как Саша зажмуривает глазки, когда улыбается 👼🏼», «Лапуська такая 😗», «Какая милота😻», «Что-то совсем мало Саши стало в вашем Instagram. А у вас с ней получаются такие солнечные фото 😍😊😊», — не удержались от восхищения пользователи.
Напомним, Елена Темникова родила Александру 27 марта 2015 года в браке с бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Роды Темниковой проходили в одном из подмосковных медучреждений. Кстати, своего мужа певица обычно в соцсетях не показывает, зато успехами маленькой Саши делится охотно.
Некоторое время назад она даже завела для девочки собственный Instagram, который, конечно, пока ведет самостоятельно.
Кстати, Саша любит не только рассказывать стихи, но и слушать мамины песни. Иногда она соглашается покушать лишь в том случае, если мама будет петь во время ее трапезы.
Так и живем. Так и поем. Так и кормим.))) Публикация от Саша 🥝 (@mamalenaisasha) Дек 19, 2017 at 5:36 PST  Фото: Instagram / lenatemnikovaofficial
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