Глава МИД Испании назвал неуместной реакцию министра ФРГ на освобождение Пучдемона

В пятницу Барлей приветствовала освобождение политика. Как заявила она немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, «вердикт, вынесенный судьями в Шлезвиге, абсолютно правильный». «Именно такого [решения] я и ожидала», — заверила министр.

В свою очередь Мадрид выразил удивление подобной реакцией. «Мне кажется, что эти заявления являются немного неуместными», — отметил глава МИД. По его мнению, «начинать комментировать решения судов» не совсем правильно в данный момент.

Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг— Гольштейн в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в 75 тыс. евро. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье «подстрекательство к бунту» невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме «растраты госсредств» по— прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-лидер автономии, который уже вышел на свободу, не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.