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Глава МИД Испании назвал неуместной реакцию министра ФРГ на освобождение Пучдемона
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Глава МИД Испании назвал неуместной реакцию министра ФРГ на освобождение Пучдемона 

ТАСС 1 час назад
МАДРИД, 7 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис Кеседо назвал неуместными заявления, сделанные министром юстиции ФРГ Катариной Барлей в связи с решением германского суда в отношении экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Слова главы внешнеполитического ведомства королевства приводит в субботу газета ABC.
В пятницу Барлей приветствовала освобождение политика. Как заявила она немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, «вердикт, вынесенный судьями в Шлезвиге, абсолютно правильный». «Именно такого [решения] я и ожидала», — заверила министр.
В свою очередь Мадрид выразил удивление подобной реакцией. «Мне кажется, что эти заявления являются немного неуместными», — отметил глава МИД. По его мнению, «начинать комментировать решения судов» не совсем правильно в данный момент.
Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг— Гольштейн в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в 75 тыс. евро. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье «подстрекательство к бунту» невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме «растраты госсредств» по— прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.
Экс-лидер автономии, который уже вышел на свободу, не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.
Бывший глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать европейский ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.
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