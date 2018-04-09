В Самару из Рождествено доставили женщину с ожогами и девушку с инфекцией

В субботу, 7 апреля спасатели Центральной спасательной станции эвакуировали из больницы села Рождествено 89-летнюю женщину с ожогами тела более 50%, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области

В 11:20 от спасательной станции на правый берег отошло судно на воздушной подушке «Нептун» с четырьмя спасателями на борту. В 12:08 пострадавшую женщину на носилках передали бригаде медиков «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации в городскую больницу.

Во время проведения эвакуации женщины с ожогами на пульт оперативного дежурного снова поступил вызов от фельдшера больницы в Рождествено, сообщившего, что необходимо доставить на левый берег для госпитализации 18-летнюю девушку, которой врачи местной больницы поставили диагноз — аденовирусная инфекция.

В 12:06 спасатели на «Нептуне» ещё раз отправились на правый берег. В 12:55 девушку передали врачам «скорой медицинской помощи».