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Самарские спасатели забрали из Рождествено пенсионерку с ожогами 50% тела
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Самарские спасатели забрали из Рождествено пенсионерку с ожогами 50% тела 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 7 апреля, помощь спасателей потребовалась двум жительницам села Рождествено.
— В 11:20 четыре спасателя выехали от спасательной станции на судне на воздушной подушке «Нептун» на правый берег, — рассказали представители ПСС. — В 12:08 они передали на носилках врачам 89-летнюю женщину с ожогами более 50% тела.
Женщину передали врачам на носилках
Во время эвакуации пенсионерки спасатели получили еще один вызов от фельдшера больницы в Рождествено. На этот раз помощь потребовалась 18-летней девушке. Медики поставили диагноз — аденовирусная инфекция. В 12:06 сотрудники ПСС отправились на правый берег, а в 12:55 передали больную врачам скорой помощи.
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