Самарские спасатели забрали из Рождествено пенсионерку с ожогами 50% тела

В субботу, 7 апреля, помощь спасателей потребовалась двум жительницам села Рождествено.

— В 11:20 четыре спасателя выехали от спасательной станции на судне на воздушной подушке «Нептун» на правый берег, — рассказали представители ПСС. — В 12:08 они передали на носилках врачам 89-летнюю женщину с ожогами более 50% тела.

Женщину передали врачам на носилках

Во время эвакуации пенсионерки спасатели получили еще один вызов от фельдшера больницы в Рождествено. На этот раз помощь потребовалась 18-летней девушке. Медики поставили диагноз — аденовирусная инфекция. В 12:06 сотрудники ПСС отправились на правый берег, а в 12:55 передали больную врачам скорой помощи.