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В Сочи к ЧМ-2018 хотят запустить такси в формате «живая очередь»
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В Сочи к ЧМ-2018 хотят запустить такси в формате «живая очередь» 

LiveSport.Ru 15 минут назад
Заместитель мэра Сочи Сергей Юрченко сообщил, что к ЧМ-2018 планируется запуск такси в формате «живая очередь».
«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате «живая очередь», как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет.
Поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», — сказал Юрченко «Интерфаксу».
По его словам, такси в формате «живой очереди» — это организация перевозки, при которой автомобили будут стоять в линию в ожидании потенциальных клиентов и иметь фиксированный тариф.
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