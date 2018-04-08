В Сочи к ЧМ-2018 хотят запустить такси в формате «живая очередь»

«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате «живая очередь», как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет.

Поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», — сказал Юрченко «Интерфаксу»

По его словам, такси в формате «живой очереди» — это организация перевозки, при которой автомобили будут стоять в линию в ожидании потенциальных клиентов и иметь фиксированный тариф.