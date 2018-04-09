В Сочи готовят советских таксистов на ЧМ-2018

На чемпионат мира 2018 года власти Сочи решили применить советский опыт — таксисты будут поджидать клиентов в порядке «живой очереди».

«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате «живая очередь», как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет», — заявил заместитель мэра Сочи Сергей Юрченко

По словам чиновника, чтобы контролировать незаконных таксистов, был создан общественный совет санаторно-курортной отрасли.

Также Сергей Юрченко рассказал, что такси будет иметь фиксированный тариф.

Как сообщалось, Парк футбола чемпионата мира 2018 открылся в конце марта в Сочи и за два с половиной месяца посетит 11 городов-организаторов турнира.

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