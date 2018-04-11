50 дней до старта ЧМ-2018 отметят футбольным рекордом в Сочи 

25 апреля в 9.30 на всесезонном и горном курорте «Горки Город» на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря состоится необычный футбольный матч. Его планируют зафиксировать, как первый, проведенный на такой высоте. На Красную Поляну прибудет официальный судья агентства рекордов России.
На импровизированное поле, созданное природой в зоне «Цирк-2», выйдут легенды футбола СССР, в том числе Посол города-организатора Евгений Ловчев. В завершении встречи на сочинском высокогорье запланирована автограф-сессия с участниками памятного матча. Праздничная программа продолжится в парке экстремальных развлечений «Скай Парк». Наставники краснодарской школы футбольной техники и футбольного фристайла Федор Семенов и Руслан Шаталов установят несколько достижений, в том числе мирового масштаба. Впервые в истории они попытаются сразу после банджи-прыжка жонглировать футбольными мячами, оставаясь подвешенными над пропастью на высоте около 200 метров. По мнению спортсменов, даже в таких экстремальных условиях вполне можно совершить 50 ударов ногами по мячу, оставляя его в воздухе. Кроме того фристайлеры собираются совершить прогулку по одному из самых длинных подвесных мостов в мире Скайбридж с непрерывным жонглированием футбольном мячом. После чего рекордсмены проведут мастер-класс для воспитанников сочинских спортивных секций. Завершатся празднования специальным показом фильма «Тренер» в кинотеатре «Сочи» для детей, посещающих городские футбольные секции. Картина снята специально к ЧМ-2018 в России.