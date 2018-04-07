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Пучдемон пообещал выполнить все предписания германской юстиции
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Пучдемон пообещал выполнить все предписания германской юстиции 

ТАСС 17 минут назад
БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон собирается исполнять все предписания германского суда, и, как только позволит ситуация, вернуться в Бельгию. Об этом политик заявил в субботу на пресс-конференции в Берлине.
"Сейчас я не могу свободно передвигаться. Если у меня появится такая возможность, то я отправлюсь назад в Бельгию", — сказал он. «Однако пока я буду соблюдать все условия и останусь в Германии», — добавил Пучдемон.
В пятницу суд в германском Шлезвиге постановил освободить Пучдемона под залог в €75 тыс. Политик не может покидать территорию ФРГ без разрешения прокуратуры. Кроме того, один раз в неделю он обязан появляться в полиции города Ноймюнстер.
Экстрадиции Пучдемона добивается Испания. Там его обвиняли по двум статьям — в подстрекательстве к бунту при организации референдума о независимости Каталонии, а также в растрате государственных средств. Был выпущен европейский ордер на арест, по которому он и был задержан в ФРГ. Если политик в итоге и будет выслан из Германии, то лишь по второй статье, поскольку оснований для наказания по первой немецкая юстиция не нашла.
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