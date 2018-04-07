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Выставивший голый зад Панин упрекнул россиян в невежестве
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Выставивший голый зад Панин упрекнул россиян в невежестве 

Дни.ру 18 минут назад
Фото: Дни.ру
Алексей Панин в очередной раз показал своим поклонникам голый зад. Пикантный снимок актер разместил в Instagram, сопроводив его едким комментарием.
"Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене «СМЕРТНИК». 🎭 Жаль что половина нашего общества даже не поймет о чем написал гений мировой литературы. 📚📝 РОССИЯ… 😪 НАША РАША", — упрекнул народ артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Видимо таким оригинальным способом Панин пригласил зрителей на спектакль. «Смертник» поставлен по пьесе французского драматурга Жана Жене, который не скрывал от публики своих гомосексуальных предпочтений. Само произведение посвящено казненному любовнику писателя. Не сложно догадаться какую роль в драме сыграет Панин.
Поклонников артиста новость сильно возбудила. Народ, как это обычно и бывает на страничке Панина, разделился на два лагеря. Одни, не подбирая слов, пишут жесткие комментарии в адрес актера. Другие поддерживают своего любимца, отмечая, что он талантливый актер.
"Алексей вы талант!" «Красивое произведение. Однозначно неоднозначное. Алексей, удачи в постановке!» «Через чур сексуально. Ааааа», — написали артисту фоловеры. При этом гневные сообщения Панин удаляет с молниеносной скоростью. «Правда мне не колет!😊 Правду мне говорит Кобзон и многие великие. Удаляю ущербных», — пояснил Алексей. По этическим соображениям оскорбительные комментарии из соцсети не публикуют в данном материале и Dni.Ru.
Напомним, что Алексей Панин активно защищает напавшего на россиян актера Алексея Серебрякова. Уехавший еще в 2012 году в Канаду на постоянное место жительства актер Серебряков позволяет себе делать оскорбительные заявления в адрес России. Он заявил, в частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице… Страна хамов» — поддержал коллегу Панин.
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