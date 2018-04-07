Шеф-редактор The Village рассказал тюменцам как создать свое СМИ

Тюмени в рамках фестиваля «Студенческая весна» в «Медиаполисе» для студентов-журналистов прошла встреча c шеф-редактором екатеринбургского издания The Village Алексеем Шаховым. Встреча была посвящена тому, как создать свое интернет-СМИ.

«Думай о том, чего нет в твоём городе» — заявил Алексей. Это один из главных критериев, который должен быть реализован в СМИ. Потому что именно отличительные особенности позволят сделать издание самобытным.

Второй принцип успешности — иметь четкую концепцию и выпускать материалы во время. Продуманный стиль проекта, необычные форматы и фишки также нужно проработать перед созданием своего проекта.

Например, «It’s My City. Екатеринбург » превратили Екб в город любителей велодорожек, — рассказал Алексей.

Касательно жанра интервью Алексей отметил, что к нему обязательно нужно готовиться заранее. Вопросы можно задавать из повестки сегодняшнего дня, но они останутся актуальными недолго. Поэтому стоит задавать вопросы никак не связанные с текущей повесткой. Например: когда Алексей готовился к интервью с российской музыкальной группой Pompeya, он предложил музыкантам пофантазировать о том, как бы они жили в альтернативной реальности.

Фото: thequestion.ru