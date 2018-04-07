9 миллионов вьетнамцев по-прежнему живут в условиях крайней нищеты

Бедные слои населения сталкиваются с увеличивающимся разрывом в доступе к среднему образованию и улучшенному водоснабжению и канализации

Девять миллионов вьетнамцев по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, согласно опубликованному в четверг докладу Всемирного банка , в котором содержится призыв к активизации усилий по сокращению масштабов нищеты, несмотря на достигнутые успехи.

Уровень бедности во Вьетнаме упал почти на 4 процентных пункта с 2014 года, до 9,8 процента в 2016 году, но проблема далека от решения, особенно среди этнических групп, говорится в докладе.

Этнические меньшинства, многие из которых живут в горных районах, составляют 72 процента бедного населения Вьетнама.

В докладе говориться, что среднее потребление на душу населения среди этнических меньшинств остается менее 45 процентов от потребления, приходящегося на две самые крупные этнические группы во Вьетнаме — Kinh и Hoa.

Бедные также сталкиваются с недоступностью обучения в старших классах средней школы и с отсутствием нормального водоснабжения и канализации.

Таким образом, образование во Вьетнаме по-прежнему остается одной из ключевых областей в борьбе с нищетой, говорится в докладе, в котором предлагается, чтобы правительство улучшило доступность образования для детей из всех слоев общества, с тем чтобы дать им равные шансы на успех.

В докладе, озаглавленном «Карьера, сокращение масштабов нищеты и всеобщее процветание во Вьетнаме», основное внимание уделяется факторам сокращения масштабов нищеты, сохраняющимся проблемам и всеобщему процветанию.

Уровень бедности среди этнических меньшинств снизился на 13 процентных пунктов в период с 2014 по 2015 год. Этот результат считается «обнадеживающим», который должен стимулировать дальнейшие действия.

«Более целенаправленные усилия по улучшению доходов могут еще больше расширить возможности меньшинств и сократить сохраняющееся неравенство», — говорится в заявлении директора Всемирного банка во Вьетнаме Усмане Дионе.

В докладе говорится, что три миллиона вьетнамцев присоединились к мировому среднему классу в 2014-2016 годах, что указывает на то, что уровень жизни людей без бедности улучшается.

По словам Дионе, люди преодолевают нищету и вместо того, чтобы просто добывать деньги на еду нацеливаются на доходы, достаточные для достижения экономического благополучия для жизни среднего класса. Поэтому в будущем доходы должны расти еще больше.

Всемирный банк заявил, что он продолжит свое сотрудничество с Вьетнамом в борьбе с нищетой.

«Никого нельзя бросать, — сказал Дионе.

Во Вьетнаме бедными людьми считаются те, кто зарабатывает до 700 000 VND (31 USD) месяц в сельской местности и 900 000 VND (40 USD) в городах.

По данным главного статистического управления, 8 процентов семей во Вьетнаме в прошлом году жили за чертой бедности. Число людей, живущих в голоде, сократилось на 32% по сравнению с предыдущим годом до 746 100 человек в 2017 году.