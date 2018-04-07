Нехватку звонарей накануне Пасхи обнаружили в Костроме 

В Костроме один звонарь приходится на три колокольни. Как узнал KOSTROMA.TODAY, об этом в интервью «Костромским ведомостям» рассказала мастер колокольного звона Любовь Рудацкая.
При этом есть немало людей, которые хотели бы научиться правильно звонить в колокола — несколько лет назад в Костроме даже действовала школа звонарей.
«Самое сложное — научиться звонить в два колокола одновременно. На правильную постановку рук уходит до двух недель. Если за это время ученик не сломается, дальше все пойдет хорошо», — рассказывает Любовь.
Любовь Рудацкая всегда мечтала научиться звонить в колокола.
Кстати, принцип «чем громче, тем лучше» тут не действует. Колокола — очень хрупкая вещь, по ним нельзя бить сильно.
Как рассказала Любовь Рудацкая, самый интересный ансамбль колоколов в Костроме находится в Ипатьевском монастыре: здесь есть и дореволюционные колокола, и современные.
Отметим, что в Русской Православной церкви есть традиция — в Пасху звонить в колокола могут все желающи