Ещё
Поправ, живот, присно: что означают часто встречающиеся молитвенные слова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поправ, живот, присно: что означают часто встречающиеся молитвенные слова 

Мир24 32 минуты назад
Фото: Мир24
Сегодня многие верующие отправятся в храмы на праздничные пасхальные службы. Их ведут на церковнославянском языке, который понятен далеко не всем. Телеканал «МИР 24» решил объяснить несколько часто встречающихся в молитвах слов.
Вот, например, одна из Пасхальных песен: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».
«Попра́в» — то есть «победив». «Су́щим во гробе́х» — это значит находящимся в гробах, то есть мертвым. «Живо́т дарова́в» — жизнь подарил. Получается, что на современном русском языке фраза звучала бы так: «Христос воскрес из мертвых, своей смертью смерть победил и подарил умершим вечную жизнь».
Как подготовиться к Пасхе
Что нужно успеть сделать до нее  И разберем еще одну сточку: «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Здесь затруднение может вызвать слово «при́сно». Оно означает «всегда, непрестанно, беспрерывно».
Фраза на русском языке звучит как «Сейчас и всегда и во веки веков».
В 2018 году православные отмечают Светлое Христово Воскресение 8 апреля. Накануне, в Страстную субботу, принято освящать традиционные пасхальные блюда — куличи и яйца. В этом году последний день Великого поста совпадает с другим радостным православным праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Прощание с размахом: магната кремировали в шампанском и драгоценностях Как праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы? Больше всего в Европе от пробок страдает Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар63
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание37
Белоруссия «отделилась» от России582
«Началась война с Россией»556
Сирия подверглась ракетному обстрелу45
Видео
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение