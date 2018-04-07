Поправ, живот, присно: что означают часто встречающиеся молитвенные слова

Сегодня многие верующие отправятся в храмы на праздничные пасхальные службы. Их ведут на церковнославянском языке, который понятен далеко не всем. Телеканал «МИР 24» решил объяснить несколько часто встречающихся в молитвах слов.

Вот, например, одна из Пасхальных песен: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».

«Попра́в» — то есть «победив». «Су́щим во гробе́х» — это значит находящимся в гробах, то есть мертвым. «Живо́т дарова́в» — жизнь подарил. Получается, что на современном русском языке фраза звучала бы так: «Христос воскрес из мертвых, своей смертью смерть победил и подарил умершим вечную жизнь».

Как подготовиться к Пасхе

Что нужно успеть сделать до нее И разберем еще одну сточку: «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Здесь затруднение может вызвать слово «при́сно». Оно означает «всегда, непрестанно, беспрерывно».

Фраза на русском языке звучит как «Сейчас и всегда и во веки веков».

В 2018 году православные отмечают Светлое Христово Воскресение 8 апреля. Накануне, в Страстную субботу, принято освящать традиционные пасхальные блюда — куличи и яйца. В этом году последний день Великого поста совпадает с другим радостным православным праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы.

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