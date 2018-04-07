К разговору о «личном»

Одна из крупнейших мировых социальных сетей официально признала, что читает частную переписку пользователей. Представители компании уверяют, что это делается исключительно с целью предотвратить личные оскорбления в сети, а также выявить случаи эксплуатации детей. Днем ранее та же социальная сеть признала истинной информацию об утечке данных 90 миллионов пользователей.

Общественность, узнав о том, что их личные сведения из социальных сетей попали в руки аналитической компании, чуть с ума не сошла от ужаса. Какой кошмар, дяденьки и тетеньки с другого материка будут знать ваш пол, знак Зодиака и семейное положение! Искренне не понимаю, зачем загружать о себе личную информацию в интернет — который, напоминаю, изначально создавался для военных целей, — и потом по ночам просыпаться в холодном поту с мыслью, что ваши данные куда-то «слили».

Переписки — это вовсе отдельная история. Эти 90 миллионов боятся — чего? Что кто-то узнает, какие мультики по ночам смотрят директора крупных компаний? Или как вы признавались в пятом классе в любви соседке по парте? Или что у вас мама в 40 лет спрашивает, нормально ли вы вечером до дома добрались? Если вы ничего противозаконного, аморального и антиздравого в сети не обсуждаете, какая вам разница, что кто-то где-то это, возможно, когда-нибудь прочитает?

Многие наверняка будут апеллировать фразой: «Ну это же личное!» Да как можно «личное» обсуждать в интернете? Как можно чувства, эмоции, мысли и переживания передавать набором единичек и ноликов, изредка перемежая их глупыми одинаковыми смайликами? Это уже не «личное», это — показной фарс, жалкая подделка под реальность и иллюзия настоящего существования. «Личное» обсуждают, договорившись о встрече, найдя тридцать минут в непомерно загруженном графике. В «личном» признаются с глазу на глаз в уютном кафе с видом на набережную Москвы-реки. О «личном» шепчут дома на ухо за наглухо закрытыми дверями. А если вы не можете найти время, чтобы об этом самом «личном» при личной встрече рассказать, так не надо обвинять социальные сети в утечке вашей информации.

Разумеется, ненормально и не совсем правильно, что владельцы мессенджеров вот так в открытую торгуют данными своих пользователей и не особо тщательно следят за их приватностью. Но насколько наивным нужно быть, чтобы верить в умение интернета хранить чужие секреты! Интернет — это мертвая машина, а владельцы его — бизнесмены. И решение отправить кому-то ссылку на порно или неудачно пошутить про действующее законодательство — добровольная подписка о внесении вашего «личного» мнения в не столь уж закрытую базу данных.