«Столько пластики ждёт её в будущем»: в сети обсуждают дочь Кайли Дженнер

Хотя свою беременность Кайли Дженнер предпочитала скрывать, прятать новорожденную дочь от чужих глаз девушка не спешит. Она регулярно публикует фотографии ребенка, а в адрес малышки тем временем сыпятся комментарии, в том числе и негативные.

В сети появились фотографии сонной дочери Кайли, Сторми, засыпающей в коляске. Пользователи интернета принялись обсуждать ребенка, порой используя далеко не лестные выражения касательно внешности девочки и уже напророчили ей множество пластических операций в будущем, как у старших родственниц.

«Похожа на Буряточку» «Эх, столько пластики ждёт её в будущем» «Почему то китайское или японское дитя напоминает…» «Кайли то симпатичная, и то благодаря операциям. А уж Трэвис, извольте…» «Господи, какой некрсивый ребёнок» Российские знаменитости, в отличие от Кайли Дженнер, почти всегда закрывают лица своих детей на фотографиях, приводя в ярость поклонников, недоумевающих, что там скрывать. Возможно, подобная критика — это ответ на их вопрос. Родителей, готовых терпеть подобные высказывания в адрес своих детей, едва ли найдется много.

Несмотря на то что ребенок Кайли появился на свет совсем недавно, она уже успела прийти в форму и снова щеголяет отличной фигурой в купальнике. Поклонники допытываются, в чем секрет девушки, ведь от недавней беременности не осталось и следа.