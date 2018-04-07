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Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван умер при посадке самолета
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Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван умер при посадке самолета 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван скончался в субботу при посадке в аэропорту «Звартноц» столицы Армении, предположительно, от инфаркта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного управления гражданской авиации республики Сатеник Ованнисян.
"На борту самолета во время посадки, предположительно от инфаркта, скончался 39-летний гражданин РФ Артак Ванецян", — сообщила Ованнисян.
По ее словам, помощь мужчине оказали члены экипажа и летевший тем же рейсом врач. «Однако все усилия оказались безуспешными», — отметила она.
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