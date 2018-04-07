Железноводский музей вышел в финал международной премии

Культурный центр «Музей им. Льва Толстого» в Железноводске вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас». Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что конкурс был учрежден для сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия страны.

В этом году за победу борются зарубежные и отечественные организации, научные учреждения, общественные организации и деятели.