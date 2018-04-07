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Железноводский музей вышел в финал международной премии
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Железноводский музей вышел в финал международной премии 

АиФ Ставрополье 20 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Культурный центр «Музей им. Льва Толстого» в Железноводске вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас». Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известно, что конкурс был учрежден для сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия страны.
В этом году за победу борются зарубежные и отечественные организации, научные учреждения, общественные организации и деятели.
Организаторы премии — Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани» определят победителей уже в мае. Награждение пройдет в Краснодаре.
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