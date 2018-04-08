Смертельный лёд: орловцев предупредили об опасности

Орловской области продолжается весеннее половодье, которое таит опасность для жизни и здоровья людей.

В региональном МЧС жителям региона ещё раз напоминают, что неосторожное поведение на водоёмах лёд может стоить жизни. Во время ледохода на реках появляются льдины, привлекающие внимание рыбаков, желающих еще раз насладиться рыбной ловлей, и детей.

Во время весеннего половодья лёд становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Ходить по нему очень опасно, он может в любой момент рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Дети катаются на льдинах или бегают по оторвавшемуся массиву льда, а рыбаки продолжают рыбачить. Подобные забавы нередко заканчиваются не только купанием в ледяной воде, но и трагедиями.

Дети, оставшись без присмотра, не зная мер безопасности, играют они на обрывистых берегах, а иногда катаются на льдинах водоемов. Родителям необходимо обратить особое внимание, на то, где проводят свое свободное время дети.

В МЧС по Орловской области напоминают, что в период весеннего половодья и ледохода запрещается: выходить на лед водоемов, переправляться через реку в период ледохода, стоять на прибитых течением к берегу льдинах, отталкивать льдины от берега, измерять глубину реки или любого другого водоема со льда, ходить по льдинам и кататься на них, стоять на обрывистом берегу подвергающемуся размыву.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, то не теряйтесь, а громко зовите на помощь, люди услышат и смогут выручить из беды. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых и расскажите им о правилах поведения в период половодья и паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась фотография трёх рыбаков, которые рыбачили на последней льдине. Такое безрассудство взрослых мужчин вызвало негодование пользователей. Кроме того, накануне ночью в Оке утонул мужчина.

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