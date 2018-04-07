На последней льдине: отчаянные рыбаки из Орла взорвали соцсети

Фотографии зимней рыбалки на реке Ока в областном центре появились в социальных сетях сегодня, 7 апреля.

Трое мужчин сидят на последней большой льдине на водоёме и ловят рыбу. Пользователи социальных сетей поразились смелости и безрассудству орловцев. Пост собрал более 6 000 просмотров.

Видно, что нахождение на таком льду очень опасно, но это не останавливает любителей зимней рыбалки. Пользователи соцсетей не разделили их страсть и назвали их «отчаянными».

— Могу понять что любят рыбалку и отдыхают так, но зачем рыбачить на последней недотаевшей льдине когда вся река в распоряжении, взял спиннинг и лови с берега.

— У парней нет мозгов, — прокомментировали пользователи.

Напомним, сегодня ночью в Оке утонул мужчина. Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать из реки двух человек, которые каким-то образом потеряли ориентиры и оказались в воде.

В региональном МЧС постоянно напоминают орловцам об опасности нахождения на тонком льду весной.

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