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Глава Карелии продолжил борьбу с мусором и окурками в Петрозаводске
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Глава Карелии продолжил борьбу с мусором и окурками в Петрозаводске 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Артур Парфенчиков проверил, как идет уборка карельской столицы. Сегодня утром, в субботу 7 апреля, глава Карелии Артур Парфенчиков провёл инспекционную проверку по уборке города.
Безусловно, есть много вопросов по состоянию тротуаров, плохо работает городская канализация, на реконструкцию которой необходимы очень много денег. В то же время пришлось сделать много замечаний работникам и представителям администрации торговых точек, магазинов, аптек и других учреждений в связи с большим количеством мусора: окурков, переполненных урн рядом с указанными заведениями,
— написал он на своей странице в соцсетях. — Мои замечания воспринимались правильно и благожелательно, как правило, сразу же принимались меры по уборке территории. Практически все работники соглашались, что город нужно держать в чистоте общими усилиями. И тут возникает вопрос: «Почему тогда нужно ждать прихода Главы Республики и его замечаний?». Почему не взять за правило наводить чистоту вокруг места, где ты живёшь или работаешь?
Работница одной аптеки, не дожидаясь прихода дворника за несколько минут навела идеальный порядок перед крыльцом своего учреждения. Правда, в соседней аптеке фармацевт ответила, что сообщит руководству, а уборка крыльца это не ее дело. Разные люди, разная культура, разное отношение. Но мне думается, что многое зависит от всех нас. Давайте вместе формировать нашу комфортную среду, не надо проходить мимо грязи и разгильдяйства.
— пишет Парфенчиков. Добавим, что тему окурков Парфенчиков поднимает не впервые. В июне 2017 года на заседани и правительства РК он заявил, что мусор в Петрозаводске не убирают даже в центре города, например, у здания правительства или рядом с железнодорожным вокзалом.
Мы уже неделю с Ириной Юрьевной (Мирошник, главой Петрозаводска — прим. ред.) обсуждаем, как убрать окурки у железнодорожного вокзала. Глобальная проблема!
— заявил руководитель республики. По материалам: ptzgovorit.ru
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