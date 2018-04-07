По итогам проверок, проведенных КСП, внесены прокурорские представления руководителям ряда петербургских муниципалитетов. Впереди — новые проверки муниципалов

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила ряд нарушений в работе МО Северный, Измайловское, Коломна и Адмиралтейский округ. В ходе проверки муниципальных образований обнаружено несоблюдение бюджетного законодательства, неэффективное и нецелевое использование государственных средств, неисполнение требований федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также в области благоустройства. Итоги проверки были направлены в городскую прокуратуру Санкт-Петербурга.

По представленным КСП заключениям прокуратура привлекла к административной ответственности должностных лиц муниципальных образований. Остальные материалы переданы в районные УМВД Управление ФАС по Санкт-Петербургу.

Отметим также, что 29 марта завершилась аудиторская проверка МО Смольнинское, которая началась 15 января. В СМИ сообщалось, что в этом муниципальном образовании обнаружились многомиллионные нарушения. В начале этой недели муниципалам был направлен акт КСП, в котором указаны факты несоблюдения законодательства.

Ранее внимание к МО Смольнинское было привлечено в связи с обысками, произошедшими 30 ноября 2017 года. Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Центрального УМВД совместно с бойцами СОБРа Росгвардии провели выемку финансовых документов, которые касались заключенных контрактов в области благоустройства. Сейчас материалы дела находятся в Главном следственном управлении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области . Наблюдатели предполагают, что по итогам следственных действий с большой вероятностью могут быть возбуждены уголовные дела и произойти задержания.

Одновременно с проведением проверки в МО Смольнинское по предложению аудитора Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга было решено проверить в 2018 году финансово-хозяйственную деятельность муниципального округа Дворцовый округ.

Причиной повышенного внимания контрольных органов к муниципалам, как правило, становится большое количество финансовых нарушений и «серых» схем при госзакупках.

Добавим, что аудит также пройдет и в других муниципальных образованиях Центрального района — Лиговка-Ямская и Владимирский округ.