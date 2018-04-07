Ещё
Власти штата Нью-Йорк опубликовали рекомендации на случай встречи с медведями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти штата Нью-Йорк опубликовали рекомендации на случай встречи с медведями 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Полезные советы на случай встречи с оголодавшим после зимней спячки медведем подготовил и опубликовал в пятницу департамент охраны природы штата Нью-Йорк. Основной смысл рекомендаций состоит в том, что для избежания «неприятных встреч» с хищниками владельцам домов, расположенных в лесистых районах к северу от Нью-Йорка, следует покрепче запирать мусорные баки.
На территории штата Нью-Йорк насчитывается от 6 до 8 тыс. медведей-барибалов (Ursus americanus). Большая часть обитает в Адирондакских и Катскилльских горах, а около 10-15% — в центральной части штата Нью-Йорк. Вес взрослого самца достигает 300 кг, а самки — около 120 кг. Весной медведи выходят из спячки, и им срочно необходимо восполнить утраченный за зиму вес, предупреждают авторы пособия.
Для снижения вероятности встреч с хищником эксперты нью-йоркского департамента охраны природы призывают ни в коем случае не подкармливать их и сообщать сотрудникам департамента о подобных случаях. Нарушителям грозит штраф. Рекомендовано также в период после 1 апреля снять все кормушки для птиц, даже в том случае, если они расположены достаточно высоко. Семена из них могут высыпаться и привлечь медведей к кормушке. Мусорные баки советуют снабдить прочными замками и приковать цепями к бетонным ограждениям. При встрече с агрессивно настроенным животным рекомендуется медленно отступать, отпугивая зверя громким криком, ни в коем случае не бежать и держать всегда под рукой спрей, отпугивающий медведей.
ТАСС: последние новости
Православные христиане встречают Благовещение и Страстную субботу в один день Новые санкции США. Кто вошел в черный список Премьер Молдавии заявил, что Кишинев хочет уважения со стороны Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар63
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание39
Белоруссия «отделилась» от России582
«Началась война с Россией»557
Сирия подверглась ракетному обстрелу46
Видео
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение