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По роману «Властелин колец» будет снят сериал
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По роману «Властелин колец» будет снят сериал 

Ревизор.ru 58 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Не менее 5 сезонов сериала «Властелин колец» намерена отснять компания «Amazon» при участии киностудии New Line Cinema, издательства HarperCollins и компании, управляющей имуществом Толкиена — Tolkien Estate and Trust.
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